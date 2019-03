Iuwenâld gebiet Rikkinge Es by Easterwâlde yn hannen fan It Fryske Gea

It iuwenâlde gebiet Rikkinge Es by Easterwâlde komt yn hannen fan It Fryske Gea. De natuerorganisaasje en de hjoeddeistige eigener Sjoerd Hoekstra tekenje oer in wike de keapakte. Mei de oankeap troch It Fryske Gea bliuwt in karakteristyk stikje Fryslân behâlden. It terrein moat útgroeie ta in foarbyld fan natuerynklusyf buorkjen.