Gemeente Ljouwert organisearret spesjale Antilliane-gearkomste

Dat is krekt ek wat boargemaster Ferd Crone fan Ljouwert foar eagen stiet. Mei reden hat hy kommende moandei in spesjale Antilliane-gearkomste organisearre. Crone sprekt sels ek net fan kânsleaze Antillianen, mar kânsearm. Dy groep moat, lykas de oare groepen binnen Ljouwert dy't kampe mei deselde soart problemen, holpen wurde.

"Pak ze maar hard aan en straf ze"

Escalona wit dat in bepaalde groep Antillianen foar problemen soarget. Hy fynt dat dy hurd oanpakt wurde moat. "Ja, pak ze maar hard aan en straf ze. Maar help ze ook." Kook is it dêr lykwols net mei iens. "Zo'n harde aanpak helpt niet. Wat los je daar dan mee op? De problemen die de mensen hebben in ieder geval niet." Se fynt dat troch sa'n hurde oanpak dizze groep yn in hoeke drukt wurde. Dêr hawwe Antillianen neffens har bot lêst fan, want se wurde der altyd op oansjoen.

Se wol dan ek dat de gemeente Ljouwert op 'e syk giet nei strukturele oplossings. "En dat samen met de mensen uit de gemeenschap. Er zijn genoeg ideeën en plannen en dan heb je ook draagvlak." Dêr is Escalona it mei iens. "Een beter beleid, dan kom je er wel. Wij als Nederlanders moeten dit aanpakken. De aanpak zoals dat in die monitor staat werkt niet. Een stempel op die groep drukken ook niet."