Kampanjedei foar mear masters op basisskoallen

De bern fûnen it wol moai dat der freed allinnich mar masters wiene. "Meesters zijn heel anders. We hebben gym gedaan en dat is gewoon veel leuker dan met de juffen", seit in learling út groep 5. Mar dat is no krekt wat juf Berber ek bedoelde: de balâns ûntbrekt. "Famkes, mar ek jonges ha in rolmodel nedich."

Neffens master Jan, dy't freed op de Tarissing te gast wie, is no 1 op de 8 learkrêften in master. "Ik ben dol op juffen, maar een mix van 50/50 zou beter zijn."