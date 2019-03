Mienskipsloket iepen om nije kulturele inisjativen te stypjen

Minsken kinne der terjochte mei bygelyks fragen oer it meitsjen fan in projektplan, gearwurking, produksje, finânsjes en marketing.

Judith Baarsma is projektadviseur by Keunstwurk en is wiis mei it nije loket. "In de aanloop naar en tijdens het Culturele Hoofdstadjaar hebben we initiatieven kunnen ondersteunen met het platform Stipe.frl", seit se. "Door de samenwerking met LF2028 kunnen we nu doorgaan met die steun en uitbouwen."

Belutsenens krúsjaal

Neffens de kertiermakker fan LF2028, Lieuwe Krol, is it wichtich om de doelen fan de neilittenskip fan LF2018 wier te meitsjen. "De belutsenens fan de mienskip is krúsjaal om ta in nij en ynspirearjend programma te meitsjen", seit er.