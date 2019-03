HEA! De hûne-oppas fan Hurdegaryp

Tsien hûnen tagelyk útlitte. Dêr draait Douwe van der Werf fan Hurdegaryp syn hân net foar om. Van der Werf is hûne-oppas foar minsken dy't oerdeis wurkje of in pear dagen fuort moatte. De bisten rinne ek allegearre gewoan by him thús yn 'e hûs om.