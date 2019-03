Wike fan de mantelsoarch: net ien hoecht der allinnich foar te stean

Mar ek twa foarmen fan mantelsoarch dy't meastentiids fergetten wurde. Profesjonele mantelsoarger Marjon Hamstra komt twa kear yn de wike by de 92-jierrige David Buurma. Harren bân giet folle fierder as 'it wurk'. "Hy fielt echt as in twadde heit foar my", fertelt Hamstra. Ek Buurma sjocht dit sa. "Met raad en daad staat ze me bij. Zonder haar had ik niet thuis kunnen blijven wonen."

In oare groep dy't gau fergetten wurdt, bestiet út de jonge mantelsoargers. Corné Struikmans is 19 jier en mantelsoarger foar syn heit dy't in spiersykte hat. Hy sil dit jier foar de earste kear nei in moetingsdei spesjaal foar jonge mantelsoargers, want: net ien hoecht der allinnich foar te stean.