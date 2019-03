Freedsmerk oer Oranje: "4-0 tsjin Wyt-Ruslân is moai, mar Dútslân dat is oare tee!"

Sa sei de ien: "Se wiene net skerp, der hie mear skoard wurde moatten", wylst in oar warskôge dat it spul faak ek wat hinne en wer wie. "De iene kear is it in wrâldteam en in wedstriid letter kinne se it samar wer sitte litte".

De merkkeapman, dy't ûnder mear fuotbalshirts ferkeapet, seach it wer hielendal sitten. "De oranjeshirts kin wer foaroan hingje!". In echte Ljouwerter wie ynnaam mei de trije punten, mar: "No Cambuur noch!"