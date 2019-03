Lûdsmjitnet mei piken fan fleanbasis Ljouwert aanst iepenbier

"Wy binne al in hiel skoft dwaande mei in lûdsmjitnet om de fleanbasis hinne. Wy wolle graach witte hoefolle leven dy fleantugen no hawwe. Op dizze wize kinne we dat dúdlik meitsje", fertelt Gerard Veldman fan Koarnjum, fan de stjoergroep dy't him mei it lûdsmjitnet dwaande hâldt.

Fyftjin mjitpunten

De fyftjin mjitpunten dy't der komme moatte, binne der noch net allegear. "Der binne op dit stuit acht aktyf. Kommende wike sille der noch fjouwer aktivearre wurde. De lêste trije stean der op koarte termyn ek oan te kommen."

De mjitpunten sille op ferskate plakken om de fleanbasis hinne te stean komme, lykas Ljouwert, Westein, Bilgaard, Marsum en Koarnjum, "It falt net altyd ta om in goed plak te finen. We hawwe de meiwurking fan omwenners nedich, mar ek fan ynstânsjes."

Der sitte ek saneamde 'kontoermjitpunten' tusken. Dêrby komt it hiel krekt. Dy moatte op in plak stean dêr't gjin oare rûs is, op 'e romte dus.