Fonteinen alle alve oan, mar finansjele ôfwikkeling noch net rûn

It kostet allegearre wat, mar it smyt ek wat op. Mear toeristen en foaral mear kultuertoeristen. De fonteinen binne fergees te sjen, want se steane gewoan op strjitte. It is dan ek lestich te sizzen hoefolle besikers de fonteinen al lutsen hawwe. De organisaasje LF2018 hat besocht dit yn byld te bringen troch musea, VVV's en in oantal ûndernimmers te hifkjen.

Besikersoantallen

De Oortwolkfontein yn Frjentsjer stiet neist in tsjerke. Gewoanwei besjogge sa'n 16.000 besikers de tsjerke, foarich jier wiene dat der 27.000. It museum yn Sleat luts de helte mear besikers yn 2018: 4.500. "De minsken dy't op de Ljipfontein ôfkomme binne faak minsken mei in museumjaarkaart, dus echt ús publyk", fertelt koördinator Margriet Agricola fan it museum.

Boatsjeminsken

Opfallend yn Hylpen wie dat in soad boatsjeminsken gewoanwei hast net it stedsje yngienen, mar dit wie foarich jier faker wol it gefal. Der stienen altyd wol minsken om de Flora en Faunafontein hinne. Ek yn Boalsert wie it ferline jier drok, foaral mei Belgyske toeristen. Dat hat nei alle gedachten te krijen mei dat de keunstner fan de Flearmûzefontein in Belch is.

Fierder wie der ek in spesjale bustoer dy't lâns alle fonteinen gie. Dy hat yn 2018 169 ritsjes makke.

Lange simmer

Oft dizze ekstra drokte allinnich troch de fonteinen komt, is lestich te sizzen. It wie fansels ek in moaie lange simmer, de ekonomyske krisis leit efter ús en der wiene ek oare kulturele aktiviteiten.