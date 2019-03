Frijwilligers krije aaisykles yn it ramt fan greidefûgelbeskerming

"Wy jouwe dêr ek teorykursussen foar nêstbeskerming, it tellen fan briedpearen fan skriezen en it tellen fan âlde pearen dy't piken ha, sadat we it briedsukses fan de skries mjitte kinne."

Vos jout sels praktyklessen. Hy nimt in groepke frijwilligers mei it fjild yn en leart harren op de 'Fryske wize' aaisykjen. "Ik ha eartiids leard fan ús pake en ús heit dat sadree't se by de hikke binne. se de snút op de grûn hawwe en fuort begjinne te sykjen."

Benammen de froulike kursisten skine it goed te dwaan. "Froulju stean der mear iepen foar en leare hiel fluch. Sy hawwe hiel gau troch wannear't ljippen, skriezen en tsjirken aaien hawwe en wêr't se dan lizze."

Buorprovinsjes

Der binne de lêste tiid faak negative berjochten oer de greidefûgelstân. Súd-Hollân, en dus net Fryslân, soe samar ris de greidefûgelprovinsje fan Nederlân wurde kinne. Mar ek yn ús buorprovinsjes giet it min. "It is in lanlike trend. De triennen springe dy sa no en dan yn 'e eagen, sa min giet it."

Dochs giet it neffens Vos better yn dy buorprovinsjes as yn Fryslân. "Ik wurkje dan ek foar in agraryske natuerferiening. Dan praatst bepaalde dingen mei boeren ôf. It giet der hiel maklik allegear. Hoechst minsken net te oertsjûgjen dat der wat barre moat, se dogge it gewoan."