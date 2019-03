Eksperimint mei rappe stimmetellerij mislearre

Seis Fryske gemeenten diene mei oan it rap-tel-eksperimint by de Steateferkiezingen fan woansdei. Earste doel wie it stimproses betrouberder en transparanter te meitsjen, mar dêrnjonken wie de ferwachting dat der sa ek flotter in útslach wêze soe. Dat lêste wie op de ferkiezingsjûn lykwols hielendal net it gefal.

Sterker, guon fan de dielnimmende gemeenten oan dit eksperimint sieten by de lêsten dy't mei in foarriedige útslach kamen. Neffens Jouke de Vries fan de gemeente Ljouwert bliuwt it in tige soarchfâldich proses wêryn't punktuelens swierder weaget as snelheid: "We wolle it goed dwaan. Dan kostet it mar wat mear tiid. Leaver dat as flaters." Dat de stimformulieren sa grut wiene, holp ek net mei.