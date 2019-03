Matthijs Sikkes-van den Berg: "Noch hieltyd grutte ambysjes"

Sikkes-van den Berg wol noch net direkt tahappe: "Bestjoerlike ferantwurdlikheid geane we net út de wei", seit de foarman fan GrienLinks. Der lizze neffens him ek mooglikheden: "Ik ha oare partijen ek sizzen heard dat se ambysje ha op it mêd fan natuer, enerzjytransysje en klimaat. Dan falt der dus te praten."

Oer eventuele deputearren wol Sikkes-van den Berg him noch net drok meitsje. "Earst mar ris sjen nei de ynhâld, dan nei de popkes."

Opsjes mei Forum voor Democratie

En de grutste winner, Forum voor Democratie, dan? Yn teory binne der wol opsjes, seit Atze Jan de Vries, polityk ferslachjouwer fan de Ljouwerter Krante. "Forum voor Democratie wol sels wol en De Rouwe (CDA) seit dat se gjinien útslute." Realistysker is in koälysje mei CDA, PvdA, FNP en VVD. "Dan hast gjin winners, mar in mearderheid is in mearderheid."

De winst fan Forum voor Democratie wie de dei nei de ferkiezingen it grutste ûnderwerp. "Se pakke yn ien kear seis sitten, dat is folle mear as ferwachte", seit Bakker. "De provinsjale kampanje is hielendal net út de ferve kaam, want dy is kaapt troch lanlike tema's." En dat hat Forum voor Democratie neffens De Vries fertuten dien. "Sy ha op har eigen manier kampanje fierd. Bygelyks mei in gearkomste yn Drachten en op sosjale media. De hiele kampanje hinget oan Baudet, net oan provinsjale politisy. Dus moatst dy ôffreegje: hoe effektyf is dat tradisjonele kampanjefieren noch?"

Stil wêze helpt

Ek yn de ferkiezingsdebatten liet Maarten Goudzwaard, de listlûker fan Forum voor Democratie yn Fryslân, him net sjen. "We ha hiel faak de partij benadere", seit Bakker. "Mar se dogge net mei. Miskien hie dat ek allinnich mar yn harren neidiel wurke. Stil wêze helpt."

Dat Forum voor Democratie sa stil wie en dochs de grutte winner wie, soarge by oare politisy foar lilkens. SP-foarman Michiel Schrier neamde it sels de 'doodsteek voor de democratie'. Sikkes-van den Berg snapt dy lilkens: "We fochten tsjin in spûk. De oare partijen ha de eigen programma's ferdigene yn de debatten, mei-inoar fan miening wiksele. Dat hat Forum net dien."

Bakker fynt lykwols dat de oare partijen net lilk wêze moatte op Forum, mar foaral nei harsels sjen moatte. "De ûntefreden stimmer fielt him net thús by de partijen dy't no ferlern hawwe. Dat is lanlik sa, mar ek provinsjaal. De partijen ha hjir net dúdlik makke wêr't it oer giet. Of minsken fine it net belangryk genôch. Dy sitte mei te min jild, de keapkrêft dy't net omheechgiet. Dy tinke: it sil my wat, dy feangreide. It moat better mei ús gean. Dan stappe se nei de lanlike tema's fan Baudet."