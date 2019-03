Nei 13 jier krewearjen is it klear: it Graet Hylper Wordebook

It Hylpers is dan wol in Frysk dialekt, mar hat in eigen ûntjouwing trochmakke, sadat it hjoed-de-dei aardich fan it gewoane Frysk ôfwykt. Foar wa't wol wat help by it begripe fan it Hylpers brûke kin, is der no it Graet Hylper Wordebook. It mear as tûzen siden tellende wurdboek ferskynt op freed 29 maart.