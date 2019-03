Greidefûgelkennisdei ferbynt boeren en greidefûgelbehearders

In soad fûgels, mear natuer, legere kosten en in hegere molkepriis. Dat makket it nijsgjirrich om biologysk te buorkjen en greidefûgels alle romte te jaan. Dat wie it boadskip fan Pytsje Bokma. Sy buorket op it eilân de Gouden Boaiem tusken Wâldsein en Heech. De kombinaasje melkfee en greidefûgels wurket dêr hiel bêst. De greidefûgels krije foarrang; it lân wurdt foar se oanpast. En dat docht fertuten.