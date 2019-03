Gearwurking tsjerklike gemeenten Noardeast-Fryslân

Neffens de tsjerken giet it om in unike gearwurking, it soe de earste wêze yn Nederlân. Der is trije jier oer praat. De oanlieding foar de gearwurking is it emeritaat fan dûmny Bernard Keizer. Keizer wie ferbûn oan in tal tsjerken yn Noardeast-Fryslân.

De gearwurkingsoerienkomst wurdt op 4 april tekene.