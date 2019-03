Marco Postma: "Winst BeNe-League kan seizoen enigszins goed maken."

De no 35-jierrige Postma spilet freed de earste wedstriid yn de finale fan de BeNe-League tsjin it Belgyske Herentals. Mar as we it mei Postma ha oer dit seizoen, hearst dochs it segryn. "Ik baal nog steeds enorm dat we twee keer in de halve finale zijn uitgeschakeld."

De Flyers hellen de finale fan de beker en it Nederlânsk kampioenskip twa kear krekt net. "En dat zijn we eigenlijk wel aan onze stand verplicht", seit Postma. "Ik vind de mooiste prijs het Nederlands kampioenschap. Ik heb die nu vier keer gewonnen en dat is echt mooi."

Moaiste priis

Coach Mike Nason sjocht it winnen fan de BeNe-League wol as de moaiste priis. "Ik ben een Canadees. De play-offs aan het einde van het seizoen, dat is waar het om gaat. Dat is de mooiste prijs." Marco Postma kin dêr goed yn komme: "Tuurlijk, het winnen van de BeNe-League is het moeilijkste. Je bewandelt de langste weg en dus is het een hele mooie prijs."

De BeNe-League giet no syn fjirde seizoen yn. Ferline jier wûn Den Haag, it jier dêrfoar de Flyers en de earste kear gie de winst nei Herentals. "Je kunt misschien nog wel sleutelen aan deze opzet. Misschien moet je bijvoorbeeld de Nederlands en Belgisch kampioen aan het einde van het seizoen een finale laten spelen. In plaats van een gehele competitie. Als een soort van bonuswedstrijd."

Trainer Postma en ôfskied nimme?

Marco Postma stiet eins hast alle dagen op it iis. Is it net foar in wedstriid of sels traine, dan jout er wol training. Dat docht hy by it regionaal trainingssintrum. De bêste jongeren tusken de tolve en achttjin jier út Amsterdam, Ljouwert, Grins en It Hearrenfean komme nei Thialf foar in training. "Dat is echt harstikke leuk om te doen. Al wil ik later wel met mannen gaan werken, die ambitie heb ik wel. Na mijn carrière dus maar door als trainer bij het eerste? Daar ga ik niet over en bovendien weet ik dat nog niet. Ik weet nog niet wanneer ik stop."