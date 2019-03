Trainingskompleks Hearrenfean moat opknapt wurde

Sportpark Skoatterwâld is it thúsbasis fan de amateurs fan v.v. Heerenveen en is yn 1996 yn gebrûk naam. Jong Hearrenfean en de jeugdteams fan de klup traine der ek. It earste alvetal docht dat sûnt 2005 ek, omdat it trainingsfjild by it stadion plak meitsje moast foar Sportstad.

It kompleks is net mear by de tiid, Hearrenfean hat der te min fasiliteiten en fjilden. It moat dêrom sa gau mooglik oanpakt wurde, seit de kluplieding. In wurkgroep ûndersiket wat der barre moat. V.V. Heerenveen en de gemeente binne dêr ek by belutsen.