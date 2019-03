OSF ferdwynt út Earste Keamer

De OSF is in gearwurkingsferbân fan provinsjale partijen dêr't ek de FNP by oansletten is. Senator Hendrik ten Hoeve fan It Hearrenfean wie út namme fan de partij de ôfrûne fjouwer jier Earste Keamerlid. En dat wie er ek tusken 2003 en 2011. By dizze ferkiezingen wie Germ Gerbrandy listlûker.