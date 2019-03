HEA! De kantinebaas fan VV Jistrum

Hy is it úthingboerd fan de klup en eins kinne se by VV Jistrum net sûnder him. Kantinebehearder Johannes Lap regelet al mear as 30 jier alles yn it thúshonk fan de klup. Hy wol leaver net dat oaren him dêr yn it paad rinne en de fuotbalkantine is dan ek echt syn domyn.