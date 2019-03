Hanne Hagenaars nije konservator moderne en hjoeddeiske keunst by Fries Museum

Hagenaars is no dosint oan de Gerrit Rietveld Academie, adviseur by it Mondriaan Fonds, kurator fan ferskate tentoanstellingen en earder haadredakteur en oprjochter fan keunstmagazine Mister Motley.

"Ik kijk er erg naar uit om in het Fries Museum kunst te verwerven en tentoonstellingen te maken die relevant zijn voor Friesland en Nederland, maar die ook internationale allure hebben. Zo wil ik de lijn voortzetten die is ingezet door mijn voorganger Eelco van der Lingen", seit Hagenaars.

Direkteur Kris Callens is grutsk op de beneaming: "Hanne Hagenaars maakt heel aansprekende tentoonstellingen en weet op een inspirerende en toegankelijke manier over hedendaagse kunst te schrijven en te spreken."