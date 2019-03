Tytsjerksteradiel hâldt maitiidsmoeting as alternative nijjiersbyienkomst

Neffens boargemaster Jeroen Gebben hat de gemeente hjirfoar keazen om't it yn de tiid fan nijjiersresepjes tige drok is. Se woene it dêrom graach oars dwaan yn Tytsjerksteradiel. Dêrom is ek keazen om de byienkomst net yn it gemeentehûs te hâlden, mar op lokaasje yn Earnewâld.

Der binne taspraken en muzyk. Elkenien is wolkom, belangstellenden hoege harren net yn it foar oan te melden. It is neffens Gebben net in feestje fan de gemeente, mar fan de ynwenners.