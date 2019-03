Van Kippersluis twivelgefal by SC Cambuur, Steenvoorden skorst

Trainer René Hake hat goede hoop dat Van Kippersluis wol gewoan spylje kin. "Hij is er een paar weken uit geweest en dat is niet in de koude kleren gaan zitten. Maar we hebben goede hoop dat dat voor morgen goed is. We moeten alleen een kleine slag om de arm houden", sa sei de trainer tongersdei nei de lêste training.

Hake kin gjin berop dwaan op de al langer blessearren Jordy van Deelen, Robert van Koesveld en Issa Kallon. Tyrone Conraad is noch net opknapt fan syn rêchklachten. Andrejs Ciganiks ûntbrekt fanwege ynterlânferplichtingen mei Letlân.