Tefreden dykgraaf Van Erkelens: "We hebben zes procent hoger gescoord"

"De verkiezingen hebben veel aandacht gehad, dat heeft geholpen. Het waterschap is goed in beeld geweest, met de droogte van afgelopen zomer, maar ook het aanzetten van het Woudagemaal twee weken geleden. De klimaatdiscussie zijn we zeer bij betrokken. We zijn opgevallen de afgelopen jaren en dat werkt door."

Hoe no fierder?

Trije partijen ha trije sitten helle. Dus wa nimt it foartou? "Daar ga ik niet over. Normaal neemt de partij met de meeste stemmen het initiatief, maar daar kunnen ook andere afspraken over worden gemaakt. Ik wacht af wat de politieke partijen bespreken, met welk programma ze komen en welk bestuur eruit rolt. Dan ga ik gezellig weer met die club aan de gang."