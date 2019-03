Krekt wat minder Friezen oanwiisd op in WW-útkearing yn febrewaris

De ôfname fan it tal minsken yn Fryslân dat oanwiisd is op in WW-útkearing giet minder hurd omleech as de ôfrûne jierren. Dat meldt it UWV. De delgong set noch wol troch, want yn febrewaris hiene hast hûndert Friezen minder in WW-útkearing nedich.