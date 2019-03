Sa is der yn dyn gemeente stimd by de Provinsjale Steateferkiezingen

Sa sjogge we dat it CDA yn de measte gemeenten it grutst is. De Partij van de Arbeid docht it goed yn Ljouwert en krijt ek yn trije oare gemeenten de measte stimmen. Nijkommer Forum voor Democratie is it grutst yn de gemeenten Harns en yn de Stellingwerven. De VVD is op twa Waadeilannen it grutst: Flylân en Skylge.