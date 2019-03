Hegere opkomst by wetterskipsferkiezingen; útslach hast gelyk oan fjouwer jier lyn

"Griene dingen dwaan"

Tieneke Clevering, listlûker fan Water Natuurlijk is hiel bliid mei de trije sitten. "Ik gun it ús nûmer trije sa. It is fantastysk, no kinne we moaie griene dingen dwaan. Mei de oare partijen kinne we in progressyf blok foarmje en mei it feangreidedosssier en griene oevers oan de gong."