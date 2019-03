Deputearre Schrier oer ferkiezingsútslach: "Dit is een doodsteek voor de democratie"

"Je doet je best vier jaar lang en je probeert een goede campagne te draaien. Iedereen is daar erg mee bezig geweest. We hebben nul debatten gehad met Forum van Democratie, ze weten helemaal niet waar het over hier gaat. Onze kiezers zijn deels overgelopen, dat zie je duidelijk. Ik vind dat ontzettend jammer en daar baal ik ontzettend van."

Hy is dúdlik oer it Forum, de partij ûntkent neffens him de feiten en fertelt saken oars as se binne. "Dit is heel slecht voor de democratie wat hier gebeurt. De wereld is complex en als je dat op zo'n oneerlijke manier presenteert, snap ik dat mensen dat geloven, maar ik vind het een doodsteek voor de democratie."