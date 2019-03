Swiere taak foar De Jong: 19 spilerskontrakten rinne ôf by Cambuur

De seleksje fan Cambuur bestiet út 21 spilers, oanfolle mei in oantal talinten út it belofteteam fan de Ljouwerters. Fan dy 21 spilers lizze allinne keeper Xavier Mous en rjochterferdigener Jordy van Deelen langer fêst, nammentlikt oant en mei de simmer fan 2020.

Der binne dus njoggentjin ôfrinnende kontrakten, mar by it grutste part hat de klup in iensidige opsje om it kontrakt te ferlingjen.

Allinne ferdigeners Matthew Steenvoorden, Robbert Schilder en middenfjilder Kevin Jansen hawwe gjin opsje yn it kontrakt. Datselde jildt foar Nino van den Beemt. De sitewaasje by him is krekt wat oars. Hy is oan it begjin fan dit seizoen taheakke oan de seleksje út de beloften wei. Hy hat in amateurkontrakt.