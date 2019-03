Bier út Easterwierrum moat Fryske tsjerken rêde

De brouwerij is opset troch Sipke Dotinga, syn frou en in neef. Mei syn trijen binne se no inkelde moannen dwaande mei de tariedingen en it brouwen fan de earste bierkes. It doel fan de brouwerij is om yn alle gefallen in part fan de opbringst te brûken foar it opknappen fan Fryske tsjerken, mar ek foar it finen fan nije bestimmingen foar de gebouwen.

Tsjerkebier út timmerfabryk

Oarspronklik wie it ek it doel om de brouwerij sels ûnder te bringen yn in tsjerkegebou, mar dat is ûnder oare troch gedoch mei fergunningen net slagge. No is de brouwerij ûnderbrocht yn in eardere timmerfabryk. Dêr wurdt neist it eigen Tsjerkebier ûnder oare ek Grutte Pier bier makke en ferskate oare Fryske merken. Troch de brouwerij ek te brûken foar oare bieren, komt der ekstra jild yn it laadsje.