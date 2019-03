Forum grutte winner Steateferkiezingen, CDA bliuwt grutste partij

It Forum voor Democratie is de grutte winner wurden by de Provinsjale Steateferkiezingen yn Fryslân. De nijkommer fan listlûker Maarten Goudzwaard pakt seis sitten yn de Fryske Steaten. It CDA bliuwt de grutste partij mei acht sitten, ien minder as fjouwer jier lyn. Dat is de stân fan saken nei 70,8% fan de stimmen teld.