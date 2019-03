Ynhâldlike behanneling moardsaak Van Seggeren útsteld

De rjochtbank jout gjin reden foar it útstel fan de behanneling. Dy sil jûn wurde op 9 april want dan sil der wol in rezjy-sitting wêze. Dan sil ek in nije datum bekend makke wurde.

It hat hiel lang ûndúdlik west oer wat der krekt bard is. Omrop Fryslân makke earder in oersjoch fan de saak Van Seggeren. Der binne meardere senario's trochnaam en der binne meardere fertochten oanhâlden. Yn jannewaris fan dit jier is in Dútske man oanhâlden, it is de eks-man fan de widdo fan Van Seggeren, mar dy is koart lyn frijlitten. De man bliuwt foarearst noch wol fertochte yn de saak Van Seggeren.