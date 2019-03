LIVEBLOG: 87% teld, CDA de grutste, foar Forum en PvdA

Neffens Earste Keamerlid Joop Atsma (CDA) liket it wol as kinne Friezen net telle, sa lang duorret it foardat der mear dúdlikheid komt. "Unbegryplik." Atsma seit ek dat it gjin ferrassing is dat de koälysje de mearderheid ferliest yn de Earste Keamer. "It is net de fraach oft we ferlieze, it is de fraach hoefolle."