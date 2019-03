FIDEO: IepenUP waarmet op foar de útslaggejûn

Jeffrey Graansma is 19 jier en stiet op de list foar de PVV en Niels Jacobi is 17 jier en komt op foar it CDA. Hoe komt it dat dizze jonge politisy sa ynteressearre binne yn de polityk en hoe tinke se oare jongeren te belûken by de polityk?

Fierders folgje we mei boargemaster Ferd Crone it slutingsproses fan in stimburo en sjogge we mei by it úteinsetten fan it tellen fan de stimmen.