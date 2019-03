Tryater werom yn Zalen Schaaf mei foarstelling

De nije foarstelling fan Tryater wurdt spile yn Zalen Schaaf, de âldste teäterseal fan Ljouwert. Tagelyk is it ek it plak dêr't it profesjonele toanielselskip eartiids begûn is. Eartiids hie Tryater dêr premjêres en hâlde dêr kantoar. Tryater wie foar it lest te sjen mei in foarstelling yn Zalen Schaaf yn 1993.