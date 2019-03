Stimmen foar minderfaliden: hoe lestich is dat?

Theo Willemsen út Koarnjum is folslein blyn en hat dêrom syn frou meinaam te stimmen. "Mei stipe fan myn frou Tiny is stimmen net spannend, dy is mei my mei. Dan giet dat goed. Wy dogge it tegearre. Yn it foar oerlizze wy wat sy ynfolje sil."

Pieter Licht út Ljouwert sit yn in rolstoel en hat al meardere kearen meimakke dat it lestich wie om by in stimburo nei binnen te kommen. "Voorheen was het wel eens lastig, maar als het goed is hebben ze het dit jaar verbeterd." Hy fertelt dat der somtiden treden foar de doar binne of dat de doar te smel is. "En in de hokjes waar je in moet stemmen zijn de planken weleens te hoog. Het zijn kleine dingen, maar het maakt het wel moeilijker."