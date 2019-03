Henk de Jong: "It fielt as thúskommen"

It fielt as thúskommen, seit Henk de Jong. Woansdei is hy offisjeel oankundige as nije trainer fan SC Cambuur. Dat der al langer oer praat waard, is neffens De Jong net wier. Hy stie op it punt syn kontrakt by De Graafschap te ferlingjen, doe't hy om privee-omstannichheden derfoar keas om it tichteby hûs te sykjen.

"Tsjintwurdich is it frjemd om jo kontrakt op te sizzen. Minsken tinken der fan alles fan." Dêrnei pas naam Cambuur kontakt op mei De Jong. "Dêr hie ik direkt in goed gefoel by."

Dat der wat barre moat by Cambuur, dêr stiet De Jong nochter yn. "It seizoen is noch net ôfrûn. René (Hake, red.) kin noch in goeie slach meitsje. René docht ek gewoan syn bêst. Miskien kinne se noch wol gekke dingen dwaan."