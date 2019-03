Mear brannen yn Fryslân ferline jier, mar brânwacht gauwer teplak

Dat lêste is yn Fryslân trouwens net it gefal, yn tsjinstelling ta it lanlike sifer. Ek al wiene der yn 2018 mear brannen as it jier derfoar, yn Fryslân hiene de oanrydtiden dêr net fan te lijen.

De gemiddelde tiid tusken in melding by de brânwachtsintralist en de oankomst by de brân naam yn 2018 sels wat ôf.

Tusken 2013 en 2017 gie it tal minuten dat de brânwacht nedich hie om teplak te wêzen fan 8,5 naar 9,6 minuten. Yn 2018 duorre it gemiddeld 9,5 minút foardat de brânwacht by de brân wie, dus wat koarter as it jier derfoar.