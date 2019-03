Haadsponsor Dijkstra Draisma jier langer ferbûn oan SC Cambuur

Boubedriuw Dijkstra Draisma bliuwt ek takom jier haadsponsor fan SC Cambuur. It kontrakt tusken beide partijen wurdt foar ien jier ferlinge mei in opsje foar noch in jier. Dijkstra Draisma giet hjirmei it tsiende jier yn as haadsponsor fan de Ljouwerter fuotbalklup.