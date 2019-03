Reidproef yn Lauwersmargebiet mei trochgean fan Raad van State

It wetterpeil yn it Lauwersmargebiet mei tydlik ferhege wurde troch Wetterskip Fryslân en it Grinzer wetterskip Noorderzijlvest. Dat hat de Raad van State woansdei besletten. Boeren en rekreaasje-ûndernimmers hawwe harren bot ferset tsjin dizze saneamde reidproef.