Opkomst ferkiezingen leit om 12.00 oere op 12 prosint

Om 12.00 oere lei de opkomst foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten en it wetterskip yn Fryslân op 12 prosint. De heechste opkomst wie yn de gemeente Dantumadiel. Dêr kaam mar leafst 23,3 prosint nei de stimbus. Op It Hearrenfean wie dat it minste mei 7 prosint.