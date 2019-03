Realisaasje nije soarchwyk Finke yn Koudum stiet faai

Neist it multifunksjonele gebou bestiet it plan foar de wyk ek út ûnder oare 24 apparteminten foar minsken mei in ferstanlike beheining. Dy soene realisearre wurde troch soarchorganisaasje Talant. Mar omdat dy net genôch bewenners foar de apparteminten fine kin, lûkt Talant him werom út it projekt.

Soarchorganisaasje Patyna sil no besjen oft der in oare organisaasje meidwaan wol, sadat de soarchwyk yn Koudum der wol komme kin. It plan wurdt in fazen boud. Sa kinne de minsken dy't no wenje op it terrein fan de Finke der bliuwe. Neffens Patyna moat de folsleine nijbou ein 2021 klear wêze.