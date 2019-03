LIVEBLOG: Stimbussen foar Provinsjale Steateferkiezingen binne iepen

De hiele dei - en oant djip yn de nacht - folget Omrop Fryslân de ferkiezingen. Oerdei dogge we updates yn dit liveblog, folgje we it yn al ús radioprogramma's en jouwe we omtinken yn Fryslân Hjoed.

Fan 20.00 oere ôf begjint in spesjale radio-útstjoering. Mei gasten sjogge we werom op de ôfrûne bestjoersperioade en we bringe sa gau as mooglik de lêste útslaggen, mei reaksjes en tsjutting. Om 22.00 oere is dat ek te folgjen op telefyzje.