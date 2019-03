Teäter fan Frjentsjer giet de provinsje yn om amateurs te sykjen

Om dy minsken te treffen binne meiwurkers fan it teäter moandei yn Frjentsjer begûn mei spesjale gearkomsten foar belangstellenden. Tiiisdeitejûn wie it yn Ons Huis yn Sint-Anne, en nije wike woansdei binne se yn de biblioteek yn Dronryp. It tal minsken dat der oant no ta op ôfkaam is, foel wat ôf.