UNIS Flyers nimt it yn finale BeNe-League op tsjin HYC Herentals

De iishockeyers fan de Flyers spilen dit seizoen twa kear earder tsjin de Belgyske ploech. Yn febrewaris waard it yn Thialf nei ferlinging 4-3 foar de iishockeyers fan It Hearrenfean. In pear dagen letter wie yn Herentals op 'e nij in ferlinging nedich om de beslissing te bringen. Ek doe wie de Fryske ploech úteinlik it sterkst: 5-4. De Flyers en Herentals einige yn de reguliere kompetysje op respektyflik it earste en it twadde plak.

De earste finalewedstriid yn de BeNe-League is de Wedstriid fan de Wike by Omrop Fryslân. De Omrop stjoert it duel freedtejûn live út fia Omropfryslan.nl en de Omrop-app.