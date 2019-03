Aris yn eigen hûs kânsleas ûnderút tsjin direkte konkurrint Den Helder

Yn it earste part fan it earste kwart gie it lykop, mar de ploech út Den Helder kaam al gau better yn de wedstriid as de ploech fan coach Tony Van den Bosch. Dat resultearre nei ôfrin fan it earste kwart yn in 14-19 foarsprong foar de besikers. Ek yn it twadde kwart koene de Ljouwerters it tempo fan de Suns net byhâlde en dus waard it gat by it skoft noch grutter: 26-37.

Nei it skoft

De donderpreek fan Van den Bosch yn de klaaikeamer fan Aris hie gjin effekt op it spul fan de Ljouwerters yn de twadde helte. De Noard-Hollanners wiene noch hieltyd in maatsje te grut foar Aris en koe dêrtroch yn it tredde kwart útrinne ta 42-60. Yn it fjirde en lêste kwart wie it ferset fan Aris hielendal brutsen. It waard úteinlik 62-93.