Doarpen, kultuer en wetterpeil feangreidegebieten smite measte reaksjes op

Benammen op de lêste stelling dy't oer wenjen giet, waard in soad reagearre. De fraach is oft de provinsje of de gemeenten it foech hawwe moatte, of dat de doarpen dêr in gruttere stim yn krije moatte. Fieders rôpen de stellingen oer it wetterpeil yn feangreidegebieten en oer kultuer ek in soad reaksjes op.