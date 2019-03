LIVE: Ferkiezingsdebat yn provinsjehûs

It debat wurdt fierd oan de hân fan fjouwer stellingen mei de tema's ekonomy, lânbou, kultuer en wenjen. Do kinst ek meidwaan oan it debat. Under de útstjoering kinst nammentlik fia de Mentimeter harren miening oer de ferskate stellingen jaan. De tagongskoade dêrfoar is 283052.

De presintaasje fan it debat is yn hannen fan Eric Ennema en Simone Scheffer.