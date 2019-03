Fries Film Archief oerlanget unike film oan Old Burger Weeshuis Snits

Neffens it Fries Film Archief hat it in bysûndere kar west om de film meitsje te litten. Yn de jierren '30 wie it djoer om in film te meitsjen. De gruttere yndustryen lykas bygelyks de suvel, fee en Fryske hynders hienen jild om in bedriuwsfilm te meitsjen.

De film is net foarsjoen fan lûd, mar wol fan tuskentitels. De bylden binne yn 2018 op hege kwaliteit digitalisearre. Ek dat is bysûnder, want in protte films út de begjinperioade fan de film binne ferlern gien. De film is in nitraatfilm. Sokke films kinne samar yn 'e brân fleane, en as se net goed opslein wurde, kin de filmstripe brekke.

Der komme ferskate ûnderwerpen foarby yn de film, wat him ek unyk makket. Sa komme de inisjativen fan it Alde Boargerweeshûs foarby. Dy inisjativen hienen in positive ynfloed op it kulturele, sosjale, maatskiplike en rekreative libben fan de bewenners fan Snits en omkriten. Der sitte ek bylden yn fan it weeshûs sels.

Grutsk op film

Bestjoerslid Liesbeth de Jonge fan it Ald Boargerweeshûs is tige grutsk op de film. "We willen wat meer gaan communiceren met de Snekers, om te laten zien wat we doen. We waren altijd een gesloten stichting. Dat blijven we, maar we willen mensen wel meer laten zien van de resultaten van ons werk."