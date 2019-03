Linkse partijen komme mei natuermanifest as foarrinner op ferkiezingen

It plan wie om moandei, mei skriezen en al, in ferklearring ôf te lizzen yn it Natuurmuseum Fryslân yn Ljouwert. Nei de sjitpartij yn Utrecht besleaten de partijen om dat net te dwaan. It manifest is in dei letter, dus tiisdei, de doar útgien. De ynhâld is net feroare.

"It draait om de takomst fan ús lânskip", sizze de fjouwer listlûkers. Se wolle it Fryske lânskip yn balâns bringe en dat moat in prioriteit wêze, as it oan Marijke Roskam (PvdA), Matthijs Sikkes-Van den Berg (GrienLinks), Romke de Jong (D66) en Rinie van der Zanden (PvdD) leit. "Dat kin allinnich mei in yntegrale oanpak foar behâld fan natuer, biodiversiteit en lânskip."

Yn line mei inisjatyffoarstel

"We lûke mei-inoar op by seis sintrale 'griene' ûnderwerpen", sizze se. De ideeën lizze yn line mei in inisjatyffoarstel fan ferline jier, wêryn't it folsleine Fryske feangreidegebiet as proefgebiet beneamd is. "As grutdiels nije listlûkers fine wy it wichtich om sjen te litten dat wy koersfêst binne en efter de ambysje stean bliuwe."