UPDATE: A7 wer frijjûn, files noch net fuort

Minsken moatte lykwols noch hieltyd rekken hâlde mei fertragings. By it knooppunt by It Hearrenfean stiet no noch in file oan Aldehaske ta. De file yn Snits nimt rap ôf.

By It Hearrenfean binne trije persoaneauto's belutsen by in kopsturtbotsing. It ferkear by It Hearrenfean stiet op it knooppunt en rjochting Drachten fêst. Minsken moatte rekken hâlde mei grutte fertragings.

Snits

It ferkear by Snits stiet fêst op de ôfslach rjochting it sintrum by it Boargemaster Rasterhoffpark. Op dy ôfslach is ek in ûngelok bard, mar mear ynformaasje is der noch net.